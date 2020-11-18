نتفليكس تعلن عن بدء تصوير مسلسل الجريمة والإثارة الإسباني "FERIA"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix عن بدء تصوير المسلسل الأصلي الجديد "FERIA"من إنتاج شركة Filmax وإخراج خورخي دورادو وكارليس تورينس.

مسلسل إثارة رائع تدور أحداثه في قرية صغيرة في الجبال الأندلسية في منتصف التسعينيات، حيث تكتشف أختان مراهقتان إيفا (آنا تومينو) وصوفيا (كارلا كامبرا) أن والديهما متهمين بقتل أكثر من عشرين شخصًا.

اختفوا وتركوا البنتين في مواجهة بلدة بأكملها تكرههم وتطالب بالعدالة والانتقام. وسط أسئلة كثيرة هل تجهلان فعلاً ما قام به والديهما أم أن لهم ضلع فيما حصل؟

وتقود فريق التمثيل الرئيسي الفائزة بجائزة Goya لأفضل ممثلة مارتا نييتو. بالإضافة الى أنجيلا كريمونتي، وباتريشيا لوبيز، وإيزاك فيريز، وإرنست فيليجاس.