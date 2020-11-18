شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن يكتب أشعار احتفالية محمد صبحى فى "50 سنة فن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الفنان الكبير محمد صبحي مع الشاعر عبد الله حسن، في أشعار احتفالية تحمل عنوان "50 سنة فن" يقدم من خلالها أغاني بصوت فرقة استديو الممثل، والأغنية من ألحان شريف حمدان، وألحان أخرى مع مصطفي صبحى، والموسيقي التصويرية هشام خارما،

يكرم خلال الاحتفالية نحو 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلاميذ الفنان محمد صبحى.

وقال الشاعر عبد الله حسن لـ" الخليج 365":" سعيد بالتعاون مع النجم محمد صبحي حاجه عظيمة، و بستمتع بالشغل معاه مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها "عبد الله" مع صبحى بعدما قدما أغنية مسرحية خيبتنا، وبرنامج مفيش مشكلة خالص"

وهذه القائمة من المكرمين الذين شاركوا فى رحلة "50 سنة فن" لمحمد صبحى وتشمل "المنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي ود. يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، أما المخرجون فهم: أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة لمهندسى الديكور: الدكتور سمير أحمد والدكتور صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي".

ومن الملحنين الذي شاركوا في أعمال النجم محمد صبحي خلال مسيرته سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح: محمد علي سليمان وياسر عبدالرحمن وعاطف صبحي أما الشعراء الذين سيتم تكريمهم فهم : خيري فؤاد وعبد الله حسن ومصمما الاستعراض حسن عفيفي ومحمد سميح.

كما يكرم من الفنانات: نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدي هاني وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وندي ماهر وميرنا ذكري ومني زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي والهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللى.

أما الفنانين الذين سيتم تكريمهم فهم: جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوي وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وايمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفي شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحي والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات .