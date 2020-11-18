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جاستن بيبر وشون مينديز يطرحان بوستر أغنية "Monster"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره ومعجبيه البالغ عددهم 151 مليون متابع عبر حسابه الشخصي على انستجرام، البوستر الرسمي لأغنية Monster التي يتعاون فيها مع النجم شون مينديز الذي نشر بوستر الأغنية أيضًا على حسابه الرسمي مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعدما كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن "التيزر" الرسمى لأغنيته الجديدة، التى تحمل اسم "Monster"، حيث يتعاون فيها جاستن بيرالبالغ من العمر (26 عامًا) مع شون مينديز صاحب الـ(22 عامًا)، والمقرر طرحها رسميًا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر.

جاستين بير ينشر البوستر على انستجرام
جاستين بير ينشر البوستر على انستجرام

 

وأغنية "Monster" هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مينديز الجديد والذى يحمل اسم "Wonder " ويضم 14 أغنية ومن المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل، ويضم الألبوم عددا من الأغنيات وهي كما يلي:

Monster

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How To Love

Call My Friends

Dream

Song For No One

305

Always Been You

Piece Of you

Look Up At The Stars

Can’t Imagine

 

البوستر على انستجرام
البوستر على انستجرام

 

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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