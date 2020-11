شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر وشون مينديز يطرحان بوستر أغنية "Monster" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره ومعجبيه البالغ عددهم 151 مليون متابع عبر حسابه الشخصي على انستجرام، البوستر الرسمي لأغنية Monster التي يتعاون فيها مع النجم شون مينديز الذي نشر بوستر الأغنية أيضًا على حسابه الرسمي مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعدما كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن "التيزر" الرسمى لأغنيته الجديدة، التى تحمل اسم "Monster"، حيث يتعاون فيها جاستن بيرالبالغ من العمر (26 عامًا) مع شون مينديز صاحب الـ(22 عامًا)، والمقرر طرحها رسميًا يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر.



جاستين بير ينشر البوستر على انستجرام

وأغنية "Monster" هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مينديز الجديد والذى يحمل اسم "Wonder " ويضم 14 أغنية ومن المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل، ويضم الألبوم عددا من الأغنيات وهي كما يلي:

Monster

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How To Love

Call My Friends

Dream

Song For No One

305

Always Been You

Piece Of you

Look Up At The Stars

Can’t Imagine



البوستر على انستجرام