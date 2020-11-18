شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر للنجمة إيما واتسون مع رجل الأعمال ليو روبنتون في لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية إيما واتسون في ظهور نادر مع صديقها رجل الأعمال ليو روبنتون في بريمروز هيل بالعاصمة البريطانية "لندن"، في الآونة الأخيرة، حيث حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقًا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن إيما واتسون لا تزال تعيش قصة حب مع صديقها رجل الأعمال في لوس أنجلوس ليو روبنتون، وهذا ظهر جليًا عندنا شوهدا معًا في بريمروز هيل، يوم الأربعاء، فيما شوهد الاثنان لأول مرة وهما يقبلان بعضهم البعض في أكتوبر 2019.



النجمة إيما واتسون مع صديقها ليو

وأظهرت الصور النجمة العالمية إيما واتسون بصحبة صديقها ليو روبنتون الذي وضع إحدى ذراعيه على كتف إيما أثناء حديثهما، قبل أن يضع ذراعه حولها.

وكانت نجمة هاري بوتر إيما ترتدي ملابس البرد، مرتدية معطفًا كحليًا طويلًا وحذاء بكعب عالٍ وقبعة صغيرة محبوكة باللون الرمادي الدافئ بينما كانت ترتشف القهوة. وأضافت إلى إطلالاتها، حقيبة صفراء صغيرة وارتدت بنطلونا رماديًا قصيرًا.



إيما واتسون برفقة صديقها ليو

كما حرصت النجمة العالمية إيما واتسون على الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتدت الكمامة للحماية من عدوى الفيروس التاجي "كوفيد 19".

فيما ارتدى صديقها رجل الأعمال الشهير ليو معطفًا بنيًا من التويد وجينزًا أسود، وربط شعره في شكل ذيل حصان، كما ارتدى الكمامة أيضا، وبعد تناولهما القهوة توجه الحبيبان إلى حديقة " Primrose Hill " نفسها حيث جلسا سويا مقعد، فيما تناول ليو بعض النبيذ من زجاجة صغيرة.



ظهور جديد للنجمة إيما واتسون مع رجل الأعمال ليو روبنتون