شكرا لقرائتكم خبر عن إطعام 300 ألف طفل.. تعرف على حملة بريانكا شوبرا ونيك جوناس للفقراء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي عدد من المشاهير للقيام بدورهم المجتمعي حول العالم، استغلالاً لشهرتهم الكبيرة، مثلما يحصل مع الممثلة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس، حيث تخليا عن وقت من أجازتهما الأخيرة وفقاً لموقع الديلى ميل بهدف تسليط الضوء على حملة خيرية أعلنا عنها مؤخراً.



شوبرا

الحملة تحمل اسم feed وهدفها مثلما أكد موقع الديلي ميل سد جوع 300 ألف طالب من الأطفال الفقراء الذين يعانون من أجل الوصول إلى الطعام.



بريانكا

وكانت كشفت النجمة بريانكا شوبرا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام عن طرحها كتاب حول سيرتها الذاتية باسم "غير مكتمل"، وذلك بعد فترة من الترويج للكتاب التى أعلنت عن إقدامها علي كتابته منذ عامين، قبل أن تعلن اليوم انتهاءها منها، مؤكدة أنها اختارت اسمه من فترة طويلة، ودوماً ما حلمت باللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.

كما علقت وقتها علي غلاف الكتاب بكتابة "الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنها تجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت تعتقد أنك قد نسيتها..، أدركت أن كوني "غير مكتمل" - فى إشارة إلى اسم الكتاب - له معنى أعمق بالنسبة لي، وكان في الواقع أحد أكثر المواضيع شيوعًا في حياتى.