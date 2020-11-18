شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح كليب "أوبا".. وخطيبها يغازلها "بصراحة بحبك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة رنا سماحة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم.





وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.

وطرحت المطربة رنا سماحة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم " تتر النهاية " على طريقة الفيديو كليب، من كلمات على عبدالسلام وكريم أحمد وتوزيع حازم السعيد وألحان كريم أحمد، ومن إخراج سامى بساط، وهي ضمن ألبومها الأخير "7 رجالة".

وأعلنت المطربة رنا سماحة مؤخرًا، خطوبتها عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الملحن سامر أبو طالب.

وطرحت المطربة رنا سماحة، منذ فترة عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة " من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".

وتقول كلمات الأغنية: "لخبطلى أفكارى.. كل اللى أنا مقتنعه بيه، غيرته فى ثوانى.. أول ما شفتك يعنى ليه، شكلى بقى وحش جدا.. الناس بقوا يشمتوا فيا، وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب انا للدرجة ديه، ودى أخرة اللى يتريق يوم على حد.. ادينى حبيت حب أهو جاب راسى الأرض، عملت أنا 7 رجالة ف بعض وطلعت اى كلام بصراحة، حببتنى فى حاجات طول عمرى أنا مبحبهاش، ووصلت معاك لدرجة بصراحة متخيلتهاش، حالتى بقت يعنى حرجه.. معرفش ايه بيحصل معاك، مش بحسب أى حركه.. أو رد فعل أخده فى هواك".