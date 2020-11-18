شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة الفنانة شهيرة مع عمرو الليثى تتصدر محركات البحث على جوجل فى أول حوار تليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت حلقة الفنانة شهيرة، محركات البحث على جوجل، بعدما ظهرت خلال إحدى حلقات برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامى عمرو الليثى، والتى عرضت على قناة الحياة، حيث عبرت شهيرة عن حزنها الشديد على فراق زوجها الفنان الراحل محمود ياسين فى أول ظهور تليفزيونى لها عقب الوفاة .

وأكدت شهيرة خلال اللقاء، أن محمود ياسين، كان الحياة وما عليها بالنسبة لها، مشيرة إلى أن ياسين سجل القرآن بصوته، فضلاً عن أنها كانت تشعر بغيره كبيرة عليه من السيدات، لافتة إلى أن الكاتب الكبير وحيد حامد أراد مشاركة محمود ياسين فى مسلسل الجماعة 2، ولكن حالته الصحية كانت لا تسمح.

وتابعت الفنانة شهيرة، محمود كان يدلعني لآخر لحظة فى حياته فأتذكر أنه عندما قررت أن أقص شعرى فى الأيام القليلة الماضية وأخذت رأيه أخذ يتغزل فىّ كثيرًا، وعندما كنا نتشاجر كنت أنا من أقوم لمصالحته، فمحمود كان ابنى فى الأربع سنوات الماضية وكنت أمًا له بمعنى الكلمة، وأشكر الله أنه أعطانى الفرصة أن أكون فى هذا المكان.