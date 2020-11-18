شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب وهشام ماجد من كواليس تصوير مسلسل "اللعبة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى كساب، متابعيها بصورة تجمعها بالفنان هشام ماجد عبر حسابها على إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسل اللعبة الجزء الثانى، وعبر متابعيها عن سعادتهم وانتظارهم بفارغ الصبر للجزء الثانى.



مى كساب

يواصل النجمان شيكو وهشام ماجد تصوير مشاهدهما في الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة 2" ويدخلان معكسرا مغلقا للانتهاء من كل المشاهد باستوديو مصر، كما يظهر في أحداث الجزء الثانى عدد من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.