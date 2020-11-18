شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يستأنف تصوير مسلسله "فى يوم وليلة" بعد شفائه من "شرخ الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم أحمد رزق لتصوير مسلسله الجديد "فى يوم وليلة"، عقب الشفاء من إصابته بشرخ الركبة الذى تعرض له الفترة الماضية، حيث كان قد تعرض للاصابة أثناء تصوير عدة مشاهد فى دار القضاء العالى، مع المخرجة شيرين عادل.

وفى السياق ذاته، صورت المخرجة شيرين عادل عدة مشاهد مع أغلب الممثلين، بدون أحمد رزق، حيث رحلت مشاهده لحين استشفائه، ويتبقى ما يقرب من 4 اسابيع وينتهى فريق العمل من التصوير كاملا.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.