شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة يسرا لـ تليفزيون الخليج 365: أحمد زكي كان أمير الأمراء وميتعوضش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختصت النجمة يسرا تليفزيون ”الخليج 365” برسالة صوتية مؤثرة حرصت فيها على وصف الفنان الراحل أحمد زكي في ذكرى ميلاده، حيث قالت: "أحمد مش فنان كبير ولا أخ عظيم ولا صديق مالوش زي، أحمد زكي كان حاجة مهمة وكبيرة قوي في حياتي ومش هيتعوض، وذكرياتي معاه كتير، كنا بنقعد بالساعات نتكلم في التليفون الأرضي وهو دايما بيحب يصحي بدري وكان يكلمني على التليفون يوميًا من 9 صباحا إلى 1 ظهرا ويقعد يحكي وأنا أسمع وأحيانًا كنت أقوله كفاية أنا عايزة أتكلم، أحمد كان إنسان جميل وطيب ومتسامح وكان مسمني ذربونة برده، لكنه كان طيب لا حاقد ولا كاره ولا مؤذي مكنش يعرف يأذي حد كان أمير الأمراء".

زكي ولد بمدينة الزقازيق وتزوج الفتى الأسمر مرة واحدة من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها وحيده الراحل "هيثم" الذى كان يعتبره نسخة منه، والذى توفي العام الماضى فى شهر نوفمبر أيضًا.

كما بدأ أحمد زكى حياته الفنية بدور صغير فى مسرحية "هاللو شلبى"، وخلال مشواره الفنى قدم أفلامًا بارزة منها "ناصر 56" و"أيام السادات" "البرىء" و"زوجة رجل مهم" و"ضد الحكومة" و"أرض الخوف" و"البيه البواب" "الباشا" وغيرها، فاستحق ألقابا عدة من جمهوره مثل "رئيس جمهورية التمثيل"، نظرًا لأعماله الخالدة والتى وصلت إلى ما يقرب من 60 فيلمًا و7 مسرحيات و15 مسلسلاً.. ورحل عن عالمنا عام 2005 بعد صراع مع سرطان الرئة، لكنه ظل خالدًا بأعماله المتميزة.