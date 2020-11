شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت ريتا أورا بعيد ميلاد شقيقها "دون" الـ 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ريتا أورا أن تحتفل بعيد ميلاد شقيقها دون وسط محبيها وعشاقها على طريقتها الخاصة ، حيث استعانت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 29 عام ) بألبوم صور العائلة لتحفل بعيد ميلاده الـ 23 لتكشف عن بعض الصور المميزة .

نشرت ريتا أورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " عدة صور جمعتها بشقيقها دون " don " و هى صور التقطت لهما بمرحلة الطفولة فى اطار أسرى بالمنزل مع والديهما و صور أخرى خلال احدى النزهات ، و كانت هذه الصور بمثابة مفاجأة للكثيرين و خاصة أن أورا نادرا ما تنشر هذه النوعية من الصور .





علقت ريتا أورا على الصور فكتبت : " عيد سعيد دون .. إنه يومك اليوم يا أخى الصغير ..أحبك ، فأنت مرح وذكى ولطيف ولا أستطيع أن أصدق أنك تبلغ من العمر 23 عام الآن !

يذكر أن ريتا أورا بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 و استطاعت أن تحقق نجاح مذهل بفضل موهبتها الفريدة و الكاريزما التي تميزها ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها أورا : " poison " و " how we do" و " your song " و " girls " ، و غيرهم .