شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب فى حوار شامل مع على الكشوطى على تليفزيون الخليج 365.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف تليفزيون الخليج 365 في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على الهواء مباشرة النجمة سمية الخشاب في حوار شامل مع الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي.

علي الكشوطي وسمية الخشاب

كانت سمية الخشاب تعاقدت علي المشاركة فى بطولة مسلسل " موسى" أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما الدراما التليفزيونية.

وتجسد الفنانة سمية الخشاب دور صعيدية تربطها صلة قرابة بينها وبين النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

ودارت أحداث المسلسل داخل الحارة المصرية، وذلك من خلال قصة فتاة فقيرة تحاول التغلب على حياة البؤس والفقر بالعمل مع الدجالين والسحرة والمشعوذين، في الوقت الذي تقرر فيه صديقتها السفر إلى الخليج بحثًا عن المال وتحقيق رغباتها.