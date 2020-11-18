شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار إليها، بجلسة تصويرها الأخيرة التي كشفت عنها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، حيث نشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي أزياء مختلفة باللون الأسود والأبيض لتحصد عددا ضخما من قبل متابعيها وجمهورها البالغ عددهم 133 مليون شخص.

وتأتي تلك الصور التي كشفت عنها لوبيز، بعد حصدها لجائزة People's Choice 2020، حيث تألقت بفستان أحمر أنيق وفقًا لموقع مجلة "Harpers Bazaar".

وكانت قد ارتدت "لوبيز" في تكريمها فستانًأ قصيرًا باللون الأحمر يحتوي على تنورة منفوخة، وكان يحتوي على قطعة تشبه "الكاب" غطت صدرها وأكتافها، وكانت منفوخة أيضًا، ورفعت شعرها بطريقتها المعتادة في شكل ذيل حصان، وبدت أنيقة ومتألقة بدرجة كبيرة، ذلك الفستان الذي اختارته من مجموعة مصمم الأزياء الأمريكي كريستيان سريانو ويبلغ سعره 2500 دولار.



