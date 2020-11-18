شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: الجمهور "وحش كاسر" لا يرحم وعلى الفنان احترام عقله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان الكبير محمد صبحى، زملاءه الفنانين والممثلين الشباب، أن يحترموا عقل الجمهور فى تقديم أعمالهم، مؤكدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الجمهور "وحش كاسر" لا يرحم، مضيفا: "فإذا احترم الفنان فعلى الفنان أن يحترمه ويحترم عقله".





من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد صبحى، عن تنظيم احتفالية فى شهر ديسمبر المقبل، ليقول من خلالها شكرًا للفنانين الذين قاموا بالعمل معه خلال مسيرته الفنية، مضيفًا أنه سيتم تكريم النجم الراحل محمود ياسين، والراحل نور الشريف، لأنهما قاما بتقديمه، متابعًا: "مفيش نجم بيطلع شيطانى".

وأضاف "صبحى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أن الفنانة سعاد نصر كانت تلميذته، حيث كان يقوم بتدريبها والتدريس لها بالمعهد العالى للفنون المسرحية لمدة 4 سنوات وبعدها بدأت الرحلة والعمل معه، مشيرًا أن الراحلة سعاد نصر كانت إنسانة عظيمة ومحرك قوى داخل الوسط الفني، قائلاً: "أفتقدك كثيرًا يا مايسة".

وكان الفنان الكبير محمد صبحى، أحيا مؤخرا ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامز، حيث كان زفافهما يوم 13 نوفمبر عام 1973، مؤكدا أن زواجهما كان برباط قوى جميل ومشرف، عاشا فيه أجمل الأيام، وبنيا أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لوطنهم.

ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".