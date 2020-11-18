شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تهنئ منى زكى وحلمى بعيد ميلادهما: "حبايب قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ليلى علوى النجمين أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما، الذي يصادف نفس اليوم 18 نوفمبر، ونشرت ليلى عبر حسابها على تويتر، صورة لهما، وكتبت عليها قائلة: "حبايب قلبي، أحمد ومنى كل سنة وأنتم بألف خير، ربنا يخليكم لبعض ودايمًا متحوطين بالحب والمودة والفن وعقبال سنين كتير".

يحتفل اليوم الثنائى الأشهر في الوسط الفني النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما الذى يحل اليوم 18 نوفمبر، ومن القدر أن الزوجين قد جاءا إلى الدنيا في نفس اليوم، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وعن قصة حب أحمد حلمى لزوجته منى زكى وكيف تقدم لها، تحدث حلمى سابقًا في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو ١٨ / ١١، وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددًا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر" .

وتابع، " بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب منى الإنتظار حتى يأتى والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأوا يعرفوننى وطلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض على إعلان لشركة اتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف"، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.