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أحمد أمين بصحبة "كلبين" فى صورة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد أمين بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة" في صورة جديدة برفقة "كلبين"، وهو يحملهما ويلعب معهما ولاقت تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شارك المخرج عمرو سلامة جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، هذه الصورة معلقا عليها :"أحمد أمين.. قصة حب.. دوري.. نيمو".


أحمد أمين بصحبة كلبين في صورة جديدة

 

ويشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي ترجم إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالمكما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرهاوسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

ويمر درفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شكحين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخةتنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعةوخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعةبصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهمالمسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

ومسلسل "ما وراء الطبيعةمن بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيلورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوبوآية سماحة في دور "هويداخطيبة "رفعتالسابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفةشقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.

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