شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة: فخور بمسرحية "الوصية " وأتمنى تكرار مثل هذه الأعمال البطولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسرحية "الوصية " لـ الخليج 365 والتي تعرض غدا الخميس على المسرح القومى،" فخور بكتابة هذا العمل البطولى الذى يقدم صورة مضيئة لشاب مصري قدم حياته فداء للوطن في إحدى العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة ضد التكفيرين على أرض سيناء تاركا وصيته التى هي عنوان المسرحية في كشكول مع زميل له لكى يقوم بتوصيلها الى والده الطبيب".

وأضاف سلامة، "حينما تم الإتفاق معى من خلال الزميل إيهاب فهمى مدير المسرح القومى لتقديم العمل المعنية قمت بقراءة كل ما يخص قصة هذا الشاب الذى تم تكريم والده من قبل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تأثر سيادته عند سماع القصة حينما رواها الدكتور معتز رشاد والذى كان القدر على موعد معه، حيث يدخل لغرفة العمليات ليجرى عملية جراحية لولده بعد الحادث، لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يده".

وأشار سلامة الى أن هذه القصة الحقيقية تؤكد على معانى كثيرة أهمها أن جيش مصر الباسل الذى يحارب الإرهاب لامجال فيه للواسطة والمحسوبية وهذا ابن طبيب وعميد بالقوات المسلحة ومع ذلك لم يتوسط له -كما يتوهم البعض ويبعده عن المخاطر-، وأن الشاب المصرى محمد المعتز هو الذى طلب أن يذهب الى سيناء وهذا يدل على الوطنية في شبابنا، واكد سلامة على أن المخرج الكبير خالد جلال قد أضاف الى العمل المسرحى بحنكته وعبقريته واستطاع أن يضع رؤية تشكيلية استعراضية وغنائية للمسرح جعلته ملحمة وطنية.