شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار جديدة تكشف لأول مرة عن حياة الفنان الراحل أحمد زكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع تليفزيون الخليج 365 بث مباشر من حى الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الفنان الراحل أحمد زكى، حيث ولد بمنزله بالحى الذى تحول إلى مسجد، فيما بعد، وحصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات ثم سافر مع عمه إلى القاهرة وتبرع بالبيت لعمله جمعية خيرية ومسجد وحضانة بالمجان.

وقال مصطفى عراقى، ابن حى الحسينية، أحد أصدقاء الفنان الراحل أحمد زكى، الذى اشترك معه فى تمثيل مسرحية فى بداية حياته الفنية بقصر ثقافة الشرقية، وكان اسمها "البرواز"، وأكد أنه نشأت علاقة صداقة بينهما وكان الفنان الراحل يلعب معه الكرة بالشارع وكانت تربطه علاقة قوية بأصدقائه وبعد شهرته كان يرسل المال لكل المحتاجين من جيرانه.

وأكد أن آخر مرة شاهده فيها كانت فى أثناء مرض والدة الفنان الراحل وفى جنازتها، مؤكدا أنه احتضنه وتحدث معه كثيرا وكانت تربطه مودة بكل من يعرفهم، وكان له العديد من أعمال الخير ويجمع أفراد عائلته فى الأعياد والمناسبات.