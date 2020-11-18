شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند "بيطير" فى كواليس تصوير فيلمه المقبل Spider-Man 3.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي توم هولاند، في كواليس تصوير فيلم الإثارة والأكشن Spider-Man 3، التي يقوم بتصويرها حالياً بصحبة النجمة العالمية زيندايا، التي ستشاركه في الجزء الجديد المقرر عرضه في 17 ديسمبر 2021 بدور العرض السينمائي، وفقاً لموقع cnet.

وفي لقطات مسربة من وراء كواليس الجزء الجديد، ظهر هولاند وهو يقفز من مكان مرتفع للغاية عن سطح الأرض بصحبه زيندايا وهما معلقان من احدى الروابط، وهو ما يظهر استعداداتهم لاستكمال تصوير الجزء الجديد وسط جائحه فيروس كورونا التي أجبرت عدد كبير من الاعمال السينمائية على فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية.

وظهر نجوم الجزء الجديد في الفيديو المتداول وهما على مسافة بعيدة، ولا تزال تفاصيل المغامرة الجديدة التي ستعرض في Spider-Man 3 غير مكشوفة طي الكتمان، ولكن الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الفيلم سيضم Benedict Cumberbatch في دور Doctor Strange وعودة Jamie Foxx من TASM 2.

ووفقاً لتقرير نشره موقع comicbookmovie، لاحظ شيئًا مثيرًا للاهتمام حول الفيديو ، حيث تظهر لقطة مكبرة لتكشف أن توم هولاند يرتدي نفس الزي الذي ارتدته في Spider-Man: Far From Home، وهو ما يشير إلى أن الفيلم التالي يبدأ من حيث توقفنا، أو أننا سنرى ذكريات الماضي لتلك اللحظة.



توم هولاند في كواليس تصوير سبايدر مان الجزء الجديد



توم هولاند

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.