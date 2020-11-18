شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "جاكيت" أنهى به أحمد زكى تصوير أحد أفلامه ثم أهداه لإبراهيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير أحمد زكى، والذى رحل عن عالمنا قبل 15 عاما، وتحديدا في مارس 2005، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "حليم"، عن قصة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث نشر الكاتب إبراهيم عيسى، صورة بـ "جاكيت" أنهى به أحمد زكى تصوير أحد أفلامه به، ثم قام بإهداءه لإبراهيم عيسى، حيث نشرعيسى صورته وهو يرتدى الجاكيت معلقا، "أنهى أحمد زكي تصوير الفيلم بهذا الجاكت ثم أهداه لي ولايزال في دولابي حتي الآن .. أرتديه اليوم في ذكراه"، ولم يحدد اسم الفيلم على وجه التحديد.



إبراهيم عيسى بجاكيت أحمد زكى

قدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، لعل أهمها عندما برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56"

وُلد أحمد زكى فى مدينة الزقازيق، يوم 18 نوفمبر عام 1949، تخرج فى المدرسة الصناعية فى الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دورعميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974. وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.