شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب عن تركى آل الشيخ: نعم الأخ والصديق فى وقت الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان عمرو دياب تحية وشكر للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على "تويتر" وذلك بعد مساندته للمنتج الفني حمادة إسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين.

وخضع حمادة إسماعيل لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك، ونشر الهضبة صورة تجمع آل الشيخ وحمادة إسماعيل وعلق عليها قائلًا : "نعم الأخ والصديق في وقت الشدة .. شكرًا أبو ناصر".

وكان الهضبة قد دعم من قبل صديقه المنتج الفني حمادة إسماعيل فور انتشار خبر أزمته الصحية، وقام عبر حسابه الرسمي في تويتر بإعادة نشر تغريدة تركي آل الشيخ، والتي جاء فيها:"يجري أخي وصديقي الأستاذ محمد إسماعيل عملية جراحية حساسة الآن في نفس المستشفى ادعوا له بنجاحها وبالشفاء"، وعلق عمرو دياب:"اتمنى لصديقي حمادة اسماعيل الشفاء العاجل".

ثم عاد عمرو دياب ونشر صورة أخرى تجمعه بحمادة إسماعيل عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "حمد الله على السلامة ياصاحبي".

كان الهضبة قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "الجو جميل" وهي من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس أمير محروس.