تراند اليوم : رجاء حسين قصفت جبهة نجمات الجيل بكلمة واحدة – شوف قالت إيه

انتقدت الفنانة رجاء حسين تصرفات الفنانات خلال المهرجانات الفنية، لا سيما بسبب الفساتين المكشوفة.

أوضحت رجاء خلال حوارها ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور، أنها دعيت لمهرجان الجونة السينمائي لكن لم تشارك فيه، مضيفة: “مهرجانات إيه.. زمان اللي كان فيه مهرجانات واحترام وإبداع وحشمة.. اتفرجي على مهرجانات فاتن وشادية.. ولابسين ايه.. فيه احترام ووقار.. الناس متقدرش تمسك عليهم حاجة”.

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تابعت: “المهرجان مش إنك تلبسي، المهرجان إنك تعملي دور.. أخد من الحلو وأسيب الوحش.. مش باللبس.. أنا دعيت للجونة بس مروحتش.. لأن بعرف ألعب الكومي مبعرفش ألعب شلح طول عمري.. أنا في البيئة اللي اتربيت فيها عمري شوفتوني لابسة شيء ما أو بعمل التصرفات بتاعتهم؟!!.. إطلاقا”.

وكان آخر أعمال رجاء حسين الفنية مسلسل “واحة الغروب”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب والروائي المصري بهاء طاهر، الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها الأولى في عام 2008، وعرض في رمضان 2017.

شارك في بطولته خالد النبوي ومنة شلبي وأحمد كمال وعدد من النجوم، وكتب السيناريو والحوار مريم نعوم وهالة الزغندي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.