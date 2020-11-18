تراند اليوم : جومانا مراد هتعلمك إزاي تتدلعي جوزك – إتفرج

شاركت الفنانة جومانا مراد صورة جديدة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تحتفل جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها بنشر صورة لهما بالأبيض والأسود، وهو يحتضنها مبتسما.

وعلقت جومانا علي الصورة قائلة : ” حضنك هو الكون كله و انا معك بكون اسعد انسانه بالدنيا. كل عام و انت بخير يا ربيعي يا احلا هديه من ربنا، بحبك “.

و علق نخبة من نجوم الفن علي الصورة لتهنئة كل من جومانا مراد و زوجها و منهم :

الفنانة كندة علوش علقت كاتبة : ” حبيبتي الله يخليكن لبعض كل سنة و ربيع بألف خير و الله يحفظلكن عيلتكن الحلوة “.

و الفنانة درة زروق كتبت : ” ربنا يخليكم لبعض “، و الفنانة عبير صبري قائلة : ” كل سنه وانتم طيبين ربنا يخليكم لبعض “.