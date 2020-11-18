تراند اليوم : شيري عادل ناوية لمعز مسعود علي الشر : خاف علي نفسك – إتفرج

خلال الآونة الأخيرة انتشرت أنباء تفيد بارتباط الباحث الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة وذلك بعد مرور فترة على إعلان انفصاله من الفنانة شيري عادل.

وحين توجيه سؤالا لشيري عادل من قبل برنامج The Insider بالعربي على هامش حضورها مهرجان الفضائيات العربية عما إذا هنت الثنائي بخطوة ارتباطهما تهربت من السؤال وأنهت المقابلة.

وانتشرت شائعات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، ظهورهما سويا برفقة أبناء حلا شيحة.

يذكر أن حلا شيحة في يوليو الماضي حذفت فيديوهاتها من تطبيق TikTok، واكتفت بفيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وعلقت عليه “الصمت أحسن كتير من الكلام”.

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