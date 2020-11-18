تراند اليوم : وفاء عامر قلبت السوشيال ميديا : إتحولت لحلا شيحة – إتفرج

حالة من الجدل أثارتها الفنانة وفاء عامر عقب نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram وعلقت عليها “لوك جديد”.

ظهرت وفاء بملامح مختلفة وأرجح الكثيرون أنها بالغت في استخدام الفلتر أو استعانت بالفوتوشوب لدرجة أن شبهها البعض بالفنانة حلا شيحة والبعض الآخر شبهها بالفنانة لبنى عبد العزيز في شبابها.

يشار إلى أن وفاء عامر لم تشارك في موسم رمضان 2020، بينما شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “حكايتي” بجانب كلاً من ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي