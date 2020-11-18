كندة حنا في اطلالة جريئة بالصحراء

أثارت الفنانة السورية كندة حنا حالة من الجدل بسبب اطلالاتها الجديدة والتي اتخذت فيها وضعيات تصوير جريئة، حملت توقيع المصور السوري أحمد زملوط.

واختارت كندة التصوير في منطقة صحراوية معتمدة اطلالة عملية، عبارة عن قميص طول الأكمان وتنورة قصيرة مع بوت طويل، مكملة اطلالتها بحذاء جلدي أسود طويل الرقبة مع ماكياج خفيف وشعر منسدل



الإطلالة بشكل عام جميلة وبسيطة وتناسب الفنانة كندة حنا، إلا أن أسلوب التصوير كان جريئاً وغير معتاداً من قبل حنا

ما رأيكم في الصور؟

وتفاعل متابعي الفنانة كندة على انستغرام مع جلسة التصوير الأخيرة ما بين مجموعة أثنت عليها وعلى جمالها وبساطتها، والبعض الآخر الذي انتقذ هذه الوضعيات، ما رأيكم هل تليق الصور بكندا؟