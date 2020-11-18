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شكرا لقرائتكم خبر عن بوراك دينيز يغيب عن جنازة والده ويطلّ من دون بنطال!! والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
النجم التركي بوراك دينيز
غاب النجم التركي بوراك دينيز عن حضور جنازة والده الذي توفي يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بنوبة قلبية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور، وتساءل البعض إن كانا على خلاف.
وتمكن الصحفيين من إنتزاع جواب من دينيز عن هذا الأمر، وذلك خلال خروجه من أحد النوادي الرياضية، إذ قال:"كانت هناك مشكلة زمنية فقط، لم أتمكن من الوصول إلى الجنازة"، ونفى أن يكون هناك أي خلاف بينه وبين والده.
تصريحه هذا، سبب له العديد من الإنتقادات، التي سخرت من عذره الذي وجده الكثيرون غير منطقي.
ومن ناحية أخرى، علّق الكثير من المتابعين على الصور التي إنتشرت لدينيز وإلتقطها له المصورون خلال خروجه من النادي، إذ ظهر مرتدياً جاكيتاًَ طويلاً من دون بنطال، وهو الأمر الذي عرضه أيضاً للسخرية.
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