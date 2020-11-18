بوراك دينيز يغيب عن جنازة والده ويطلّ من دون بنطال!!

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

النجم التركي بوراك دينيز

غاب النجم التركي بوراك دينيز​ عن حضور جنازة والده الذي توفي يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بنوبة قلبية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور، وتساءل البعض إن كانا على خلاف.



وتمكن الصحفيين من إنتزاع جواب من دينيز عن هذا الأمر، وذلك خلال خروجه من أحد النوادي الرياضية، إذ قال:"كانت هناك مشكلة زمنية فقط، لم أتمكن من الوصول إلى الجنازة"، ونفى أن يكون هناك أي خلاف بينه وبين والده.

تصريحه هذا، سبب له العديد من الإنتقادات، التي سخرت من عذره الذي وجده الكثيرون غير منطقي.

ومن ناحية أخرى، علّق الكثير من المتابعين على الصور التي إنتشرت لدينيز وإلتقطها له المصورون خلال خروجه من النادي، إذ ظهر مرتدياً جاكيتاًَ طويلاً من دون بنطال، وهو الأمر الذي عرضه أيضاً للسخرية.