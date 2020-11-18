سيلين ديون تنشر صورة مبهرة لها تحت المطر.. وتستذكر لحظاتها الصعبة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

النجمة العالمية سيلين ديون

نشرت النجمة العالمية سيلين ديون​ صورة جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التقطتها المصورة باولا كوداكي.



وتظهر سيلين في لقطة تحت المطر بملابس بموضة الفرينج أي الخيوط السوداء المتدلية.

وكتبت سيلين تعليقاً على الصورة:"طالما أوصلني الأمر إلى هنا، إذا ما وجدته يستحق اللحظات الصعبة التي مررت بها"

يذكر أن سيلين تخوض تجربة التمثيل لأول مرة، عبر مشاركتها في دراما رومانسية، مع النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا.

وذكرت صحيفة "Deadline" أن ديون ستشارك مع بريانكا شوبرا وسام هيوغان في فيلم "Text for You"، وهو مقتبس من فيلم ألماني، عن علاقة جديدة تنشأ بين شخصين في خضم إنتهاء علاقة كل منهما مع شريكه.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون موسيقى ديون جزءاً أساسياً من الفيلم والحبكة الدرامية.