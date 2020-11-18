شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اصابة زوجته بفيروس كورونا..ماجد المصري بكشف نتيجة فحصه والان مع التفاصيل

الممثل المصري ماجد المصرى

أجرى الممثل المصري ​ماجد المصرى وأولاده فحص ​فيروس كورونا، بعد اصابة زوجته رانيا أبو النصر به، كاشفا ان النتيجة أتت سلبية، اذ نشر صورة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتي، عملت أنا وأولادي المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية، وهنعمل مسحة تانيه لمراتة، وإن شاء الله خير وربنا يشفي كل مريض".



وكانت كشفت رانيا ابو النصر عن اصابتها بفيروس كورونا، طالبة من المتابعين الدعاء لها بالشفاء، اذ كتبت على صفحتها الخاصة: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصابة زوجته بفيروس كورونا..ماجد المصري بكشف نتيجة فحصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.