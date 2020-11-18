أشجار القرم مصدر الإلهام الفني لعرض الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للإمارات

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

اشجار القرم

يقام عرض تحت عنوان "غرس الاتحاد" باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، ستشكل اشجار القرم​ (المانجروف) الجذابة التي تغطي مساحات شاسعة من شواطئ الإمارات، مصدر أساسي للإلهام الفني والبصري فيه.



وتمثل أشجار القرم تطور دولة الامارات العربيه المتحده​، من بذرة تشكيل الدولة عام 1971 إلى حالة الازدهار المتكاملة التي نشهدها الآن بعد 49 سنة.

وفي تعليق له، قال خلفان المزروعي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49: "تمثل أشجار القرم جزءاً بالغ الأهمية من تراثنا ومن الجمال الطبيعي الذي تزخر به دولتنا، وقد تقرر أن تكون مصدر إلهام لنا خلال هذا العرض المميز.

يتضمن الأداء المرئي في هذا العرض تكريم للآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيكون الحدث بمثابة التمهيد للاحتفالات باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اللجنة تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع المشاركين، ويتضمن تنفيذ فحوصات كوفيد-19 لجميع فرق وطواقم العمل المشاركين في العرض بشكل مستمر.