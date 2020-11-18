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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها ميس حمدان تكشف ما عانته مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الممثلة الأردنية ميس حمدان
أطلت الممثلة الأردنية ميس حمدان بفيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تحدثت فيه عن معاناتها جراء إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه.
وفي تفاصيل الفيديو قالت حمدان :" أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسياً أكتر من جسدياً بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني و تقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان وإهتموا بينا و لو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في إتباع الإجراءات الإحترازية".
وأشارت حمدان في حديثها أن الأعراض التي شعرت بها بدأت بصداع وحرارة عالية ورافقها أوجاع جسم وعظام قوية.
كما وشددت حمدان في حديثها على الإنتباه وأخذ الحيطة اللازمة خصوصاً وأن الإصابة بالمرض صعبة جداً من الناحية النفسية كما الناحية الجسدية.
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