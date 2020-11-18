نجوم الفن يهنئون سلطنة عمان بعيدها الـ50: "منا ونحن منهم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي على تهنئة سلطنة عمان بعيدها الـ50، وتمنوا الخير والنهضة لشعبها.

وعبر حسابها الشخصي على موقع تويتر هنأت المطربة اللبنانية ناسي عجرم سلطنة عمان، وكتبت تغريدة قالت خلالها: "كل سنة وسلطنة عمان بألف خير وتقدم وازدهار، الله يديم الأمن والآمان على الشعب العماني الطيب والمحب".





وتفاعلت النجمة السورية أصالة مع الحدث،وكتبت "لعمان الغالية بشعبها المثقف الواعي،أمنياتي بدوام الأستقرار،والمزيد من التقدم والازدهار،حفظها الله وحفظ قيادتها وشعبها" فيما كتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم "اتمنى لسلطنة عمان في عيدها الـ50 ،دوام الخير والأمان و الصحة و السلام "

وتفاعلت النجمة السورية أصالة مع الحدث، وكتبت: "لعمان الغالية بشعبها المثقف الواعي، أمنياتي بدوام الاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار، حفظها الله وحفظ قيادتها وشعبها".

فيما كتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم: "أتمنى لسلطنة عمان في عيدها الـ50 دوام الخير والأمان والصحة والسلام".





كما نشرت المطربة الإماراتية أحلام أغنيتها عن سلطنة عمان، وأرفقتها بكلمات من الأغنية قائلة: "حيوا عمان، تباركت أعوامها، وغفا على كتف الخليج حمامها، شماء عالية ستبقى هامها، ما رف عصفور وأورق برعم".





وتعبيرا عن حبه الكبير لسلطنة عمان نشر المطرب الكبير حسين الجسمي عبر حسابه على تويتر، الأوبريت الغنائي، الذى شارك فيه، وكتب قائلا: "هذي عمان أرض الكرام الأبية، بحروف اسمها تفتحر الأبجدية.. اليوم الوطني العماني، قصة فخر".

ونشرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي صورة عبر حسابها على "أنستجرام" تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، وفي أسفلها شعار احتفالات الإمارات باليوم الوطني العماني الـ50 "عمان منا، ونحن منهم".





