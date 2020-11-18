مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض أفلامًا جديدة على اليوتيوب

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ايلاف من جدة: يبدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم بعرض سلسلة من أفلام برنامج "تجريب"، يهدف من خلالها إلى إبراز كوكبة من المواهب الصاعدة في السينما السعودية.

والهدف الأساسي من هذا البرنامج هو التحرر والخروج عن المألوف بمنح صناع الأفلام الحرية للخروج لنا بأفلام لا تخضع إلى أي قيود أو أطر فنيّة، ويسمح للمبدعين منهم بإطلاق العنان لخيالهم وتصوير كل ما يريدون.

وسيتم عرض أحد عشر فيلمًا عبر الإنترنت على مدار أسبوعين، حيث ستبدأ العروض من 18 وحتى 30 نوفمبر على قناة اليوتيوب الخاصة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي. سيتم إتاحة كل فيلم للعرض لمدة أسبوع واحد.

سيتم عرض أفلام جديدة كل يومين اعتبارًا من اليوم 18 نوفمبر الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وحتى 30 نوفمبر.

تفاصيل الجدول الزمني الكامل للبرنامج أدناه:

الأربعاء 18 نوفمبر، الخامسة مساءً – عار إخراج عبدالله البن حمضة

الأربعاء 18 نوفمبر، التاسعة مساءً - 101 طريقة عمل جوازك إخراج قمر عبدالملك

السبت 21 نوفمبر، الخامسة مساءً – صورة لا ذاتية إخراج أسعد بدوي

السبت 21 نوفمبر، التاسعة مساءً – في حضرة القمرإخراج لولوة الدهيمي

الإثنين 23 نوفمبر، الخامسة مساءً – ودقت الساعةإخراج أيمن العلي

الإثنين 23 نوفمبر، التاسعة مساءً – القاريإخراج أحمد الحساوي

الأربعاء 25 نوفمبر، الخامسة مساءً – نفورإخراج موضي الزامل

الأربعاء 25 نوفمبر، التاسعة مساءً – نفسإخراج رزان الصغير

السبت 28 نوفمبر، الخامسة مساءً – تذكرنيإخراج محمد حماد

السبت 28 نوفمبر، التاسعة مساءً – لون الغروبإخراج حيدر داوود

الإثنين 30 نوفمبر، الخامسة مساءً – محطة الشمس النائمةإخراج أنهار سالم