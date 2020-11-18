شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحدينى يقدم أول مناظرة مسرحية حول ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان الكبير محمود الحديني أول مناظرة مسرحية حول قضية ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصري وأسبقيته في التأريخ لفن المسرح في المنطقة العربية، وقال الحديني في البداية : هذه المناظرة سبق لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وتعد فكرة متفردة".

وشرح الفنان الكبير محمود الحديني شكل المناظرة وطريقة عرض كل طرف للقضية من وجهة نظره حول من هو رائد المسرح المصري .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية .