شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: منحت كل صديق مقرب مليون دولار .. "ساعدونى لما كنت محتاج لهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الممثل العالمي جورج كلوني، 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم، وقال كلوني في حوار مع مجلة "GQ"، إنه "في ذلك الوقت لم يكن لديه أسرة لينفق عليها، ولذلك شعر بالسعادة لإعطاء أموال لأصدقائه”عدونى

وأوضح كلوني أن "أصدقاءه ساعدوه عندما كان بحاجة إليهم، مشيراً إلى أنه اقترض منهم الأموال قبل الشهرة وكان أحيانا ينام في منازلهم"، وكشف أنه "دعا أصدقاءه لتناول العشاء في إحدى الليالي وسلمهم حقيبة تحتوي كل منها على مليون دولار نقداً".



جورج كلونى

وتابع: "أعتقد أنه من دونهم لم أكن لأحظى بكل ما لدي، نحن مقربون للغاية، فكرت في إنني إذا ما صدمتني حافلة وتوفيت سوف يكونون جميعاً في وصيتي، لذا لم أنتظر حتى أتعرض لحادث؟".

وأضاف: "كنت أفكر أننى لن أتزوج ولن أنجب أطفالاً، سوف أعمل ولدى أصدقاء جيدون، حياتى مكتملة وأنا بخير، ولكنى لم أعرف كم كانت حياتى غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيء تغير. وشعرت أنه كان هناك فراغ كبير فى حياتى".



جورج كلونى

وأشار إلى أنه "لم يكن يتخيل بأن حياة شخص آخر أهم بالنسبة لى من حياتى، ولكن مع دخول شخصين آخرين صغيرين حياتى، تبدلت الأمور"، وكان كلونى قد تزوج من المحامية الحقوقية أمل علم الدين عام 2014، وأنجبا طفليهما التوأم عام 2017.

جدير بالذكر، أنه أنفق النجم العالمي جورج كلونى أكثر من مليون دولار على تحويل منزله فى لوس أنجلوس إلى منزل عائلى، حيث امتلك النجم منذ فترة طويلة عقارًا فى حى Studio City العصرى.

واشتري كلوني منزل لوس انجلوس منذ عام 1995، كما أنه يمتلك قصور فخمة في بحيرة كومو بإيطاليا وغرب لندن بإنجلترا .