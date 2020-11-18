شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطيني "تأشيرة خروج" يرى النور رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج الفلسطيني السويدي محمد خميس، حملته الدعائية للفيلم الروائي الطويل "تأشيرة خروج"، وهو العمل الذي تم تصويره وسط ظروف صعبة ليس فقط لأنه تم تصويره في فلسطين وإنما أيضًا في ظل تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في توقف صناعة السينما في العالم كله.

تأشيرة خروج

فيلم تأشيرة خروج، هو فيلم روائي طويل من إخراج محمد خميس وإشراف مالك رجب وتأليف الكاتبة إيناس الحجة، يتناول الفيلم قصة عائلة فلسطينية تعيش في قطاع غزة ويتعرضون لعدة مواقف تعكس فيها واقعهم المعيشي والحرمان من الكثير من حقوقهم الأساسية كحرمان الطفل محمد وأخته أمل من الدراسة لوضعهم الصعب حيث أمل تترك المدرسة من أجل أن تعتني بعائلتها بعد استشهاد أمها بقذيفة من الحرب الأخيرة على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها، ومحمد يترك المدرسة غصباً لمساعدة والده في عمله كمزارع .

ويرصد الفيلم قلة حيلة الأب في منح أطفاله حقوقهم، وأبرز تلك الحقوق هو قضية حرمان الطفل الأكبر محمد من العلاج في ظل وضع بلاده حيث لا يسمح له بالخروج من غزة للعلاج، وشارك في التمثيل حامد حسونه، ملك الزعيم، محمد رجب و الكثير من الشخصيات الثانوية.