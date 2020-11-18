شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة مع عمرو الليثى..تروى تفاصيل المكالمة الأخيرة بين محمود ياسين وعائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت مساء أمس الثلاثاء الفنانة شهيرة زوجة النجم الراحل محمود ياسين، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الاعلامى عمرو الليثى ، المذاع على فضائية الحياة، وظهر الحزن الشديد على شهيرة فى أول لقاء تليفزيونى لها بعد وفاة زوجها، حيث قالت شهيرة: لم أكن أتخيل أنه من الممكن أن أظهر في حوارات إعلامية وهو ليس حاضر بيننا، حيث كان هو كل الحياة بالنسبة لنا، ولم أصدق حتى الأن أنه ليس موجوداً بيننا.

وعن آخر أيام فتى الشاشة الأول، قالت : محمود كان في أفضل حال في أواخر أيامه، وفي أيامه الأخيرة أصبت بنزلة شعبية، والطبيب أمرني بالذهاب للمنزل، وفوجئت بـ عمرو يكلمني وهو ويخبرني بأن محمود أصبح بخير وشفي، وأنه يرغب في المحادثة معي، وعندما تكلمت معه كان صوته بخير وأفضل من أوقات كثيرة، وتحدث مع رانيا وعائلته كلها، وكانت تلك المكالمة هي الأخيرة بيننا.

وأضافت: محمود ياسين عمره ما نسيننا، وكنت أقول لعمرو ابني لو محمود نسيني أنا ممكن أموت، وأكثر ما كان يسبب له حزن كبير هو عدم ذهابه إلى عمله، وظل يتساءل لفترة طويلة لماذا لا أذهب إلى التصوير وكنت أقول له سوف تذهب عندما تتحسن صحتك.