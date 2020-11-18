شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينتهى من تسجيل أغنية لفريق الأهلى بعنوان "فريق جبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب سعد الصغير من تسجيل أغنية جديدة بعنوان الأهلى "فريق جبار" من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع زيزو فاروق وهندسة الصوت احمد جودة.

وفي تصريح خاص لـ الخليج 365 قال سعد الصغير إنه حرص علي تسجيل هذه الأغنية بمناسبة بطولة إفريقيا التى يتمني أن يفوز بها نادية المفضل مطالبا من جماهير الفريقين عدم التشجيع بتعصب والظهور للعالم بأكمله بالمظهر الحضارى لجمهور الكرة بمصر وأشار أن في النهاية الفريق الفائز مصرى وهذا أول مرة يحدث في تاريخ البطولة وهذا فخر وشرف لكل المصريين.

من ناحية أخرى يجهز سعد الصغير هذه الأيام لعدد من الأغاني الجديدة التى سيضمها لألبومه الجديد ويتعاون فيها مع محمد عبد المنعم ومحمد البوغة واحمد عادل وزبزو فاروق وهانى فاروق وملاك عادل وباسم منير

المطرب سعد الصغير قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب.

وتقول كلمات الأغنية "برة برة من حياتى برة، أنت كنت برة وطلعت برة برة، أهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش يبكينى بعدك بطل شغل عيال أنت طلعت شمال".

ونافس سعد الصغير فى سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح