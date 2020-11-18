بنت خال الفنان أحمد زكي تؤكد بره بعائلته: بنى لوالدته وأشقائه منزلا

وأضافت لـ"الخليج 365": كان فى الأعياد يقوم بذبح ذبائح للعائلة ويكلفنا بتوزيع اللحوم على أهالى المنطقة.

وتابعت: كنت أمر بظروف نفسية فقام باستدعائى بالفيلا الخاصة به بالقاهرة أنا وشقيقي ووالدتى، ومكثنا عنده يوما كاملا، وقام بحل كل مشاكلى وعدت إلى بيتى راضية .

وأشارت إلى أن الفنان احمد زكى ولد بمنطقة الحسينية إحدى أحياء مدينة الزقازيق، وتربى مع والدته بعد وفاة والده، وكان له أخ واحد اسمه محمد عطية وكذلك 3 شقيقات هن منى وإيمان وإلهام، وكان يقطن فى منزل بالإيجار تم هدمه وتبرع صاحب الأرض بها، ثم انتقل الفنان الكبير إلى القاهرة بعد أن حصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات والتحق بمعهد التمثيل بالقاهرة وبدأ فى حياته الفنية.

وأوضحت بنت خال الفنان الكبير أحمد ذكى أنه من بره بأهله قام ببناء منزل مكون من 5 أدوار لوالدته وأشقائه، وتوفت والدته عام 2006 بعده بعام كامل ولحق بهم شقيقه محمد عام 2011 ويقطن بالمنزل الذى بناه الفنان زوجة شقيقه وأبناؤها.

وقالت: الآن يمر العيد علينا وكأننا ايتام لأن أحمد ذكى كان يجمعنا جميعا ونقوم بالذبح ونوزع اللحوم على الأهالى.

