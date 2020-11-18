شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة People: مايكل بى جوردان أكثر الرجال إثارة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يتابع الملايين حول العالم اختيارت مجلة People كل عام، في استفتاءاتها، حيث وقع اختيار المجلة الشهيرة هذا العام على الممثل مايكل بي جوردان كـ "أكثر الرجال إثارة على قيد الحياة" لعام 2020، وفقاً للمعايير التي وضعتها المجلة مؤخراً، حيث ظهر الممثل الشهير على غلاف المجلة مؤخراً، متحدثاً عن هذا الأمر بأنه لم يكن يتخيل الوصول إليه، أو الاستحواذ على لقب الأجمل حول العالم من مجلة كبيرة مثل بيبول.



مايكل بي جوردان

وقد اشتهر مايكل بى جوردان خلال مسيرته بالعديد من الأفلام أشهرها بطولة فيلم Creedحيث تميز فيه بدورالملاكم الذى يقوم بتدريبه النجم سيلفسترستالون، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي الايرادات أثناء طرحه.