شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية" الوصية " مجانا لآسر شهداء الشرطة والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إنه سيبدأ عرض مسرحية "الوصية" لمدة ثلاثة أيام بداية من غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر، وأشار الفنان إيهاب فهمى إلى أن العرض يأتى من خلال مبادرة "ادعم جيشك" التى تطلقها وزارة الثقافة، بقيادة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وسيكون العرض مجانا لأسر شهداء الشرطة والجيش.

وكان الخليج 365 حضر بروفة من بروفات العمل المسرحى الوطنى، الذى يحمل الكثير من المواقف الإنسانية والبطولية، وكان حاضرا البروفة كل صناع العمل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى والشاعر محمد بهجت كاتب أشعار المسرحية والملحن أحمد كيكار صانع الموسيقى والألحان وأبو بكر الشريف مصمم الإضاءة ومهندس الديكور محمد الغرباوى وأزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

المطربة مي فاروق تقوم بالبطولة الغنائية للمسرحية والتي ستشدو بالكثير من الأغاني داخل العمل المسرحي ومن نجوم العمل الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم والنجمة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل والفنان محمود حافظ والفنان محمد الدسوقى والفنانين الشباب بسنت صيام وحسن عبدالله ومايا ماهر ومريم الجندى وخالد الشامى ورحاب نصر وألحان المهدي ورأفت زين.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي .