"أحلى وأجمل الثنائيات".. سينرجي تهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بعيد ميلادهما، الذي يصادف نفس اليوم، 18 نوفمبر.
علق الحساب الرسمي :"النهارده عيد ميلاد ثنائي من أحلى وأجمل الثنائيات، ممثلين من العيار التقيل، مش بس جمعهم عش الزوجية والحب، لا كمان يصادف عيد ميلادهما نفس اليوم".
أضاف الحساب الرسمي :"الجميلة منى زكي والمبدع أبو دم خفيف أحمد حلمي، كل سنة وهما طيبين ودايمًا في إبداع".
تزوجت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي 4 مايو عام 2002، رزق الثنائي بابنتهما الأولى "لي لي" بعد عام من زواجهما، حيث ولدت عام 2003.، عام 2014 أنجبا طفلهما سليم، وفي 2016 أنجبا طفلهما الثالث يونس.
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