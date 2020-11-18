"أحلى وأجمل الثنائيات".. سينرجي تهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بعيد ميلادهما، الذي يصادف نفس اليوم، 18 نوفمبر.

علق الحساب الرسمي :"النهارده عيد ميلاد ثنائي من أحلى وأجمل الثنائيات، ممثلين من العيار التقيل، مش بس جمعهم عش الزوجية والحب، لا كمان يصادف عيد ميلادهما نفس اليوم".

أضاف الحساب الرسمي :"الجميلة منى زكي والمبدع أبو دم خفيف أحمد حلمي، كل سنة وهما طيبين ودايمًا في إبداع".

تزوجت الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي 4 مايو عام 2002، رزق الثنائي بابنتهما الأولى "لي لي" بعد عام من زواجهما، حيث ولدت عام 2003.، عام 2014 أنجبا طفلهما سليم، وفي 2016 أنجبا طفلهما الثالث يونس.