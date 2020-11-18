"كان بيعيد المشاهد والعاملين ضحكوا عليه .. ماذا قالت نادية الجندي عن أحمد زكي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ 71 لميلاد النمر الأسود الفنان الكبير أحمد زكي، إذ ولد بمحافظة الشرقية في 18 نوفمبر 1949، والذي يعد من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، فقد تنوعت أدوار مسيرته الفنية التي اجتمع الجمهور على تميزها.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعيد ذكريات النجوم معه عام 2005، إذ تحدثت نادية الجندي، في يوم عزاء الراحل، وقالت: "أنا أول واحدة شافته بعيون فنية حسيت إنه فنان وإنه هيبقى نجم كبير جدًا، لما رشحهولي أستاذ حسام الدين مصطفى الله يرحمه، وقالي شوفيه ده هيبقى نجم كويس".

وتابعت :" فعلا حسيت إنه مليان فن واقتنعت بيه والحمد الله توقعاتي كانت في محلها وعمل دور مميز جدا وكان نقطة انطلاقته كان في الباطنية في دور سفروت".

ووصفت نادية الجندي الفنان الراحل بالمتردد قائلة: "متردد جدا وقلق جدا كان يعيد المشهد عدة مرات لدرجة أن الفنان اللي قدامه بيزهق، ودي كانت من بداياته، وده يبين أن النجم مش جاي يعمل دور وخلاص لأ ده حريض أن المشهد يطلع في أحسن شكل".

وروت نادية الجندي إحدى المواقف التي جمعتها بأحمد زكي قائلة: "حصل مرة مشكلة بين المخرج والمنتج بسبب إعادة المشاهد كتير، وأحمد زكي زعل جدا، ووقف يزعق ويقول أن بكرة هبقى سيدنى بواتييه مصر أنا هبقى أكبر نجم في مصر، في ناس طبعا من العاملين كانوا بيضحكوا وبيقولوا سيدني بواتييه مين اللي هيبقى زيه، وفعلا بقى أحمد زكي من أهم نجوم مصر ومش عايزة أشبه بحد بس هو عند الشعب المصري أهم من سيدني بواتييه".

ورحل النجم الأسمر عن عالمنا في 27 مارس 2005، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.