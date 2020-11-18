حسين الجناع يستعد لطرح " تفاصيل"

يستعد الفنان الكويتي، حسين الجناع، طرح ألبومه الأول "تفاصيل "، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. الألبوم يحتوي على ٧ معزوفات من ألحانه و توزيعه، ومن المنتظر طرحه خلال أيام. توزيعه، ومن المنتظر طرحه خلال أيام. كذلك يستعد الموسيقار الشاب لتنفيذ أغنية أحد الأعمال الدرامية الكويتية، المقرر عرضها في سباق دراما رمضان 2021. عرضها في سباق دراما رمضان 2021. يذكر أن "الجناع" تعاون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم، أبرزهم ماجد المهندس، محمد عبده، أسما لمنور، عبادي الجوهر، حسين الجسمي، عبدالرب إدريس، عبدالله الرويشد.

https://www.youtube.com/user/failchawy

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