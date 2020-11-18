ثنائيات أحمد زكي وسعاد حسني السينمائية.. بدأ معها وانتهت معه

في ذكرى الـ 71 لميلاد إمبراطور الفن المصري أحمد زكي، الذي ترك لنا إرث فني ضخم جعل منه علامة فنية مهمة في الفن العربي أجمع.

نجد في بصمات زكي السينمائية وقوفه الذهبي مع سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، إذ كانت أولى لقطاته السينمائية كانت معها في فيلم "شفيقة ومتولي" 1979، بالرغم من صغر حجم دوره فيه إلا أنه كان علامة فارقة في سينمائية زكي ووقوفه أمام أشهر الأوجه

السينمائية في مصر.

تلاه الفيلم الشهير "موعد على العشاء" عام 1981، والذي شكّل نقطة تحول سيمائية أخرى في حياة زكي وسعاد، وأحب الجمهور هذا الثنائي المميز خاصة مع ثقل موهبة زكي مع سعاد في ثاني أعماله معها.

وانتهت سينمائيتهما من خلال فيلم "الراعي النساء" عام 1991، وكان هو اللقاء السينمائي لـ سعاد مع جمهورها ومع شريكها

المفضل زكي.

فنجد أن زكي بدأ ملامحه السينمائية معها، وسعاد سجلت أخر بصمة سينمائية لها معه، فظهورهما معًا لم يتوقف على الاندماج الاستثنائي فقط بل كان اندماج فني إنساني في وقت الحفاظ على الإنسانيات داخل الفن نادرة الحدوث.

أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر1949، في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973.

كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي.