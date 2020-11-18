ياسمين عبد العزيز تهنئ الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

هنأت النجمة ياسمين عبد العزيز، الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بمناسبة عيد ميلادهما، وذلك عبر خاصية الإستوري الخاصة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت صور تجمعها بهم.
ويحتفل اليوم الأربعاء، الثنائي المميز أحمد حلمي ومني زكى، بعيد ميلادهما، حيث جمع بينهما بالمصادفة نفس يومالميلاد، وهو الموافق 18 من شهر نوفمبر.
وفي سياق آخر، كانت قد شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حولمشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
وشارك في بطولة مسلسل "ونخب تاني ليه" بجانب ياسمين عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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