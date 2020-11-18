هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة محمد كيلاني في "حلوة الدنيا سكر"

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، والذي من المقرر عرضه قريباً، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "هنا" في الصورة برفقة الفنان محمد كيلاني، معلقة:" مبسوطة ان احنا بنشتغل مع بعض يا كيلانى.. هتشوفوا ان شاء الله حاجة هتعجبكوا".

وينتمي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة، ويضم 9 حكايات، كل حكاية 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة، وأبرزهم محمد

كيلاني الذي يشارك فى حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، كما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.