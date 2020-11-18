الليلة.. الجزء الثاني من لقاء شهيرة مع عمرو الليثي

تستكمل قناة الحياة، عرض لقاء الفنانة شهيرة مع د.عمرو الليثي، من خلال برنامج"واحد من الناس"، بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس.
تعرض الحلقة، الليلة، في تمام الساعةالـ 10 مساءً، على قناة الحياة، وتتضمن الحلقة مزيد من أسرار الأيام الأخيرة للراحل محمود ياسين، وكواليس حياتهما الزوجية وأسرار نجاحها لمدة أكثر من 50 عامًا.
رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا ف الـ 14 من أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ79 عامًا، وشهدت جنازته ومراسم العزاء حضور عدد غقير من الفنانين ومحبينه ومتابعيه.
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