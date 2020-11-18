في ذكرى ميلاده.. شاهد اشهر اقتباسات النمر الأسود أحمد زكي

أحمد زكي إمبراطور الفن المصري النمر الأسود الذي رحل بجسده عن عالمنا ولايزال يعيش بأعماله وأقواله بذاكرتنا، وترك بصمة فنية لا تعوض ومكانة في القلوب من الصعب أن تمحيها الأيام، احتفل جمهوره بجانب محرك البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاده 71.

إقرأ أيضًا: في ذكرى ميلاده الـ 71.. أسباب وضعت أحمد زكى على خريطة المواهب العالمية

قدم له زملائه غرفة بمستشفى 500 500 كصدقة جارية على روحه بعام 2018، وظهر بطل الإعلان الخاص بالمستشفى، وقامت باداء أغنية الإعلان النجمة شيرين عبد الوهاب، ولمست كلمات الأغنية مشاعر الملايين والتي تقول:"في فرق ما بين جسم بيمشي وروح مابتمشيش واللي انت أكيد سايبه ما بينا ضد النسيان... و في حد يفارق و يسيبنا انما بيعيش جوا قلوبنا و تغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب".

وقام الجمهور بتداول كلمات تلك الأغنية اليوم كنوع من أنواع احياء لذكرى أحمد زكي مصحوبة بصور له ولعائلته بجانب الكير من اشهر أقواله التي

اطلقها بأعماله الفنية في نطاق الشخصية التي يلعبها، ولا يزال الجمهور يتوارثها جيل من بعد جيل ويستخدمها بحياته اليومية، وسوف نستعرض عدد من أشهر تلك الجمل والعمل الفني الخاص بها.

الواحد يزعل على حاجة كانت في ايده وراحت منه، إنما يبقى غلطان لما يزعل على حاجة كان بيتمناها ومجتش".. فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

"كلهم كدابين وعارفين انهم كدابين وعارفين إننا عارفين انهم كدابين وبرضو مستمرين في الكدب ومع ذلك بيلاقوا اللي يصقفلهم".. فيلم "الحب فوق هضبة الهرم".

"الحاجات بتيجي لما نبطل ندور عليها، المشكله بقى هل لما هتيجي هتكون لسه جوانا بنفس الشغف؟".. فيلم النمر الأسود.