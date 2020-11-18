صور .. رومانسية شهيرة لـ محمود ياسين بعد وفاته

بمرور أكثر من شهر على وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، نجد أنه مازال هناك لقطات رومانسيةخالدة من زوجته الفنانة شهيرة له، بالرغم من حالة الحزن والألم التي تسكنها من بعد وفاته.

وجدت الزوجة المخلصة ساحة التواصل الإجتماعي خاصة "فيسبوك"، هو المنفذ الوحيد لها أمام متابعيها للاستمرار في التعبير عن حبها للكبير محمود ياسين، من خلال عدد من المنشورات المليئة بكلمات الحب الراقية والمشاعر النادرة، التي لم يوقفها فراق الموت.

أتت أول رسائل الحب على حسابها الرسمي عبر "فيسبوك"، بعد وفاته والتي نالت اعجاب عدد كبير من متابعيها عليه، كالآتي:"حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي ولما تعبت في السنين الماضيه كنت لك وكنت لك وكنت لك وهذا ليس

فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب أنسان بدرجه رجل أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب"

وتابعت، قائلة:"أستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في أنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه وهي ثقافه الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس وكان دايما لأقل شيئ يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي"

وختمت كلماتها بـ"هقول أيه ولا أيه صلاه الجنازه

المهيبه التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدناجبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".

وجاء المنشور الثاني، بصورة للراحل، وعلقت عليهاـ قائلة:"فتي الشاشه الأول ذو الكاريزما الساحره دعواتكم"

وتلاه منشور تهنئة بالمولد النبوي الشريف بصوت الراحل، وعلقت عليه قائلة:"كل سنه وانتم طيبين وبخير بمناسبه مولد خير خلق الله صل الله عليه وسلم بصوت زوجي الحبيب".

وأتت بكلمات رومانسية، مهداة من الراحل إليها، وعلقت عليها قائلة:"أحبك كما أنتي كما كنتي كما ستكونين في يوم من الأيام".

وجاء منشور آخر، بدعاء مؤثر يظهر حالة الألم والحزن التي تعيشها على زوجها، حيث كتبت قائلة:"يارب الصبر والقوة والجلد من عندك، والرضا بقضاء الله يارب ساعدني".

بدأ قصة حب ياسين وشهيرة، غندما وقفت أمامه للمرة الأاولى في فيلم "صور ممنوعة "في فترة السبعينيات، وتم تتويج القصة بالزواج أثناء تصوير ياسين لفيلم الخيط الرفيع، وتفانت شهيرة في حياتها لأجله ولأجل أولادها"رانيا وعمرو".